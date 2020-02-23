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Кременчуг чуть не оступился на Белом Барсе

Кременчуг чуть не оступился на Белом Барсе
16:58 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: УХЛ

Новости спорта:Лидер чемпионата лишь на последних минутах сумел вырвать победу над Белым Барсом.

Кременчуг на последних минутах обыграл Белый Барс в матче регулярного чемпионата Украины (4:3).

Гости вышли вперед, успев дважды отличиться в первом периоде, отличились Благой и Качан. Лишь под занавес первой двадцатиминутки хозяева стали действовать активнее. Созонов сориентировался на пятачке и сократил отставание в матче.

В начале второго периода Барс снова довел перевес до двух шайб, гол забил Морозов. Однако удержать преимущество гостям не удалось. За 20 секунд до конца второго периода Серанов протолкнул в ворота шайбу, а в начале последней двадцатиминутки Пукс сравнял счет.

За две минуты до конца матча Гриценко принес хозяевам победу.

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Кременчуг лидирует в чемпионате Украины, набрав 90 очков после 37 матчей. У Белого Барса 50 очков после 36 туров.

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Кременчуг, Новости спорта, УХЛ, Белый Барс.
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