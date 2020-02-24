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Кубок мира по фристайлу: украинки везут домой бронзу (Видео)

Кубок мира по фристайлу: украинки везут домой бронзу (Видео)
11:50 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости спорта:Украинские фристайлистки завоевали третье место международных соревнований в Раубичах.

В белорусском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта Раубичи прошел этап Кубка мира по фристайлу, в котором приняли участие и украинские спортсмены.

Об этом рассказали в пресс-службе Федерации лыжного спорта Украины.

Отмечается, что украинские фристайлистки Анастасия Новосад и Надежда Мохнацкая завоевали третье место в синхронных прыжках на международных соревнованиях по фристайлу.

"Поздравляем Анастасию Новосад и Надежду Мохнацкого с 3 местом в синхронных прыжках на международных соревнованиях по фристайлу, которые проходили в Белоруссии, Раубичи", - говорится в сообщении.

Украинец завоевал "бронзу" в последний день Юношеской Олимпиады

В ФЛСУ рассказали, что Надежда Мохнацкая вошла в десятку лидеров, финишировав девятой, а Анастасия Новосад заняла 17 позицию среди 21

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Все по теме:

Новости спорта, Анастасия Новосад, Надежда Мохнатская, Фристайл, Лыжные виды спорта.
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