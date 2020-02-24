Кубок мира по пауэрлифтингу: украинские паралимпийцы завоевали 6 медалей

Вчера, 23 февраля, украинская национальная паралимпийская сборная по пауэрлифтингу отлично себя показала на соревнованиях Кубка мира, проходящего на севере Англии, в Манчестере.
Об этом сообщается в пресс-службе Национального комитета спорта инвалидов Украины.
Отмечается, что в активе украинских паралимпийцев 6 золотых медалей (четвертый девушек и второй юношей) и второе место в мире.
"Сегодня золотую медаль завоевал Антон Крюков в весовой категории 107 кг. Кстати, в этом важном перед Токио-2020 международном спортивном турнире приняли участие сильнейшие представители пауэрлифтинга - 105 спортсменов - из 26 стран мира", - говорится в сообщении.
Чемпионы-юниоры:
Токарь Ксения (весовая категория 41 кг)
Кобылянская Дарья (весовая категория 45);
Некротюк Борислав (весовая категория 49 кг).
Чемпионы среди взрослых:
Соловьева Лидия (весовая категория 50 кг)
Шевчук Марьяна (весовая категория 55 кг)
Крюков Антон (весовая категория 107 кг)
"Шесть золотых медалей и второе место в мире - таков итог Украины на этом важном международном спортивном форуме", - добавили в комитете.