Кубок мира по пауэрлифтингу: украинские паралимпийцы завоевали 6 медалей

Новости спорта:Национальная паралимпийская сборная команда по пауэрлифтингу завершила золотой точкой соревнования Кубка мира.

Вчера, 23 февраля, украинская национальная паралимпийская сборная по пауэрлифтингу отлично себя показала на соревнованиях Кубка мира, проходящего на севере Англии, в Манчестере.

Об этом сообщается в пресс-службе Национального комитета спорта инвалидов Украины.

Отмечается, что в активе украинских паралимпийцев 6 золотых медалей (четвертый девушек и второй юношей) и второе место в мире.

"Сегодня золотую медаль завоевал Антон Крюков в весовой категории 107 кг. Кстати, в этом важном перед Токио-2020 международном спортивном турнире приняли участие сильнейшие представители пауэрлифтинга - 105 спортсменов - из 26 стран мира", - говорится в сообщении.

Чемпионы-юниоры:

Токарь Ксения (весовая категория 41 кг)

Кобылянская Дарья (весовая категория 45);

Некротюк Борислав (весовая категория 49 кг).

Чемпионы среди взрослых:

Соловьева Лидия (весовая категория 50 кг)

Шевчук Марьяна (весовая категория 55 кг)

Крюков Антон (весовая категория 107 кг)

"Шесть золотых медалей и второе место в мире - таков итог Украины на этом важном международном спортивном форуме", - добавили в комитете.