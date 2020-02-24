Фуркад намекнул на скорое завершение карьеры

Новости спорта:Мартен Фуркад прокомментировал свои результаты на чемпионате мира и отметил, что он может стать его последним.

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал свои результаты на чемпионате мира и отметил, что он может стать его последним.

Француз выиграл в Антхольце золотые медали в индивидуальной гонке и эстафете, а также бронзовую награду в спринте.

"Это был отличный чемпионат. Я всем доволен - и атмосферой, и результатами. Это прекрасное место для проведения соревнований: хороший натуральный снег, потрясающая природа, и красивая борьба в каждой гонке. За все это мы и любим биатлон.

Больше всего я, конечно, запомню победу в эстафете вместе с соотечественниками. Она очень много значит для меня и показывает высокий уровень сборной Франции. У нашей мужской команды никогда ранее не было такого успешного чемпионата.

Не исключаю, что это был мой последний чемпионат мира, но все важные решения я буду принимать по окончании сезона. А пока мне надо сфокусироваться на борьбе с Йоханнесом за Большой хрустальный глобус, – сказал Фуркад.