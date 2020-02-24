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Пидручный сожалеет, что к чемпионату мира не удалось выйти на пик формы

Пидручный сожалеет, что к чемпионату мира не удалось выйти на пик формы
17:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта:Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный прокомментировал чемпионат мира.

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный подвел итоги чемпионата мира в Антхольце-Антерсельве (Италия), который завершился в воскресенье.

Он, в частности, отметил, не смог к чемпионату выйти на свой пик формы, сообщает Biathlon.com.ua.

"На прошлогоднем чемпионате форма была близка к идеальной. К сожалению, к этому чемпионату не удалось выйти на пик. В принципе, здесь некоторые гонки были неплохими. Десятое место с одним промахом в спринте – это, думаю, был достаточно высокий результат. После спринта с каждой гонкой все больше и больше ощущалась усталость, и с каждой гонкой бежалось все труднее и труднее", - сказал Пидручный.

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Добавим, что на чемпионате мира-2020 в Италии в активе сборной Украины бронзовая медаль в женской классической эстафете.

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Биатлон, IBU, НОК Украины, Новости биатлона, Дмитрий Пидручный.
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