Пидручный сожалеет, что к чемпионату мира не удалось выйти на пик формы

Новости спорта:Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный прокомментировал чемпионат мира.

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный подвел итоги чемпионата мира в Антхольце-Антерсельве (Италия), который завершился в воскресенье.

Он, в частности, отметил, не смог к чемпионату выйти на свой пик формы, сообщает Biathlon.com.ua.

"На прошлогоднем чемпионате форма была близка к идеальной. К сожалению, к этому чемпионату не удалось выйти на пик. В принципе, здесь некоторые гонки были неплохими. Десятое место с одним промахом в спринте – это, думаю, был достаточно высокий результат. После спринта с каждой гонкой все больше и больше ощущалась усталость, и с каждой гонкой бежалось все труднее и труднее", - сказал Пидручный.

Добавим, что на чемпионате мира-2020 в Италии в активе сборной Украины бронзовая медаль в женской классической эстафете.