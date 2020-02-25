Украинцы выиграли четыре награды на этапе Гран-при по прыжкам в воду

Новости спорта:В Ростоке (Германия) завершился второй этап Гран-при по прыжкам в воду.

В активе украинцев четыре призовых места - одно первое, одно второе и два третьих.

Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик выиграли "золото" в миксте на 3-метровом трамплине. Виктория Кесарь и Анна Письменская завоевали "серебро" в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Олег Сербин и Евгений Науменко стали бронзовыми призерами в "синхроне" с 10-метровой вышки. В индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина еще одну "бронзу" в копилку сборной Украины принесла Анна Письменская.

Третий этап Гран-при по прыжкам в воду пройдет 14-17 мая в Уинсоре (Канада).

Ранее СМИ назвали точную дату возвращения Андрея Ярмоленко на футбольное поле.