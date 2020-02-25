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Вторник, 25.02.2020
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Украинцы выиграли четыре награды на этапе Гран-при по прыжкам в воду

Украинцы выиграли четыре награды на этапе Гран-при по прыжкам в воду
15:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook НОК Украины

Новости спорта:В Ростоке (Германия) завершился второй этап Гран-при по прыжкам в воду.

В активе украинцев четыре призовых места - одно первое, одно второе и два третьих.

Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик выиграли "золото" в миксте на 3-метровом трамплине. Виктория Кесарь и Анна Письменская завоевали "серебро" в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Олег Сербин и Евгений Науменко стали бронзовыми призерами в "синхроне" с 10-метровой вышки. В индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина еще одну "бронзу" в копилку сборной Украины принесла Анна Письменская.

Третий этап Гран-при по прыжкам в воду пройдет 14-17 мая в Уинсоре (Канада).

Ранее СМИ назвали точную дату возвращения Андрея Ярмоленко на футбольное поле.

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Все по теме:

Прыжки в воду, Анна Письменская, Виктория Кесарь, Евгений Науменко, Олег Сербин, Станислав Олиферчик.
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