Скачать
Вторник, 25.02.2020
Беринчик - Сармьенто: видео боя
Беринчик - Сармьенто: видео боя
Третье поражение подряд: Свитолина "зачехлила" ракетку в Дохе
Третье поражение подряд: Свитолина "зачехлила" ракетку в Дохе
Уайлдер впервые заговорил о поражении от Фьюри
Уайлдер впервые заговорил о поражении от Фьюри
Уайлдер - Фьюри 2: видео боя
Уайлдер - Фьюри 2: видео боя

Названа точная дата возвращения Ярмоленко на футбольное поле

Названа точная дата возвращения Ярмоленко на футбольное поле
10:27 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: Instagram

Новости спорта:Андрей Ярмоленко вернется в большую игру через две недели, то есть к восьмому марта.

Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко вернется в большую игру через две недели, то есть к восьмому марта. По крайней мере, так утверждает издание Football London.

«Ярмоленко немного потренировался, он присоединился на этой неделе, но не на основных сессиях. Сегодня его не было с нами, так что он, вероятно, еще немного далек от полноценного возвращения», – заявил главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес после матча с «Ливерпулем» (2:3).

Напомним, Ярмоленко получил травму приводящей мышцы бедра в середине декабря.

Коронавирус в Италии: как это отразится на матче Интер - Лудогорец

В текущем сезоне украинский легионер «Вест Хэма» сыграл 15 матчей за клуб, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российского боксера Ковалева арестовали в США
02 Легендарный чемпион мира призвал убрать первый тяжелый вес в боксе
03 Ливерпуль "перестрелял" Вест Хэм в АПЛ (Фото, Видео)
04 35 тысяч роз: болельщики прощаются с Коби Брайантом (Фото, Видео)
05 Уайлдер впервые заговорил о поражении от Фьюри
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь