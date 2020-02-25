Названа точная дата возвращения Ярмоленко на футбольное поле

Новости спорта:Андрей Ярмоленко вернется в большую игру через две недели, то есть к восьмому марта.

Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко вернется в большую игру через две недели, то есть к восьмому марта. По крайней мере, так утверждает издание Football London.

«Ярмоленко немного потренировался, он присоединился на этой неделе, но не на основных сессиях. Сегодня его не было с нами, так что он, вероятно, еще немного далек от полноценного возвращения», – заявил главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес после матча с «Ливерпулем» (2:3).

Напомним, Ярмоленко получил травму приводящей мышцы бедра в середине декабря.

В текущем сезоне украинский легионер «Вест Хэма» сыграл 15 матчей за клуб, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.