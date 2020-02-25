Новости спорта:Проведение Олимпиады в Токио под угрозой срыва из-за короновируса.

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд сообщил, что летние Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить, если ситуация с новым коронавирусом не пойдет на спад в ближайшие два месяца, сообщает AP.

"Безусловно все решится в ближайшие два месяца, то есть до мая. Потому что потом начнется заключительный этап подготовки к Играм: будут нанимать охрану, будут завозить пищу, завершать обустройство олимпийской деревни, гостиниц, приедут журналисты. И если этому этапу подготовки что-то будет мешать, то можно думать об отмене всей Олимпиады.

Но пока, насколько я понимаю, все идет по плану и Игры состоятся. Все говорит о том, что они пройдут без проблем. Так что спортсменам нужно готовиться к Олимпиаде. Но пусть они будут уверены - МОК не допустит соревнований в условиях пандемии", - рассказал Паунд.

В Китае коронавирусом заразились уже 77 658 человек, 2663 из них умерли. В Японии от болезни погибло 4 человека.

Напомним, летняя Олимпиады-2020 в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.