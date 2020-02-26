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Трое украинцев пробились в масс-старт на ЧЕ-2020 по биатлону

Трое украинцев пробились в масс-старт на ЧЕ-2020 по биатлону
15:38 Сегодня Телеграф Укринформ biathlon.com.ua

Новости спорта:Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко и Артем Прима квалифицировались в масс-старт на ЧЕ-2020 по биатлону в Раубичах.

Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко и Артем Прима квалифицировались 26 февраля в гонку с массовым стартом (финал суперспринта) на чемпионате Европы в белорусском городе Раубичи.

В квалификации суперспринта Пидручный показал 6-й результат (+17,4 секунд отставания; 2 дополнительных патрона на огневых рубежах), Ткаленко - 13-й (+34,6; 0), Прима - 27-й (+42,4; 3).

Антон Дудченко, Сергей Семенов и Богдан Цымбал пришли на финиш соответственно 35-м, 38-м и 60-м.

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Первым в квалификации суперспринта был белорус Антон Смольский, который показал время 7 минут 53,4 секунды (1 промах).

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Биатлон, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, ЧЕ-2020 по биатлону.
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