Трое украинцев пробились в масс-старт на ЧЕ-2020 по биатлону

Новости спорта:Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко и Артем Прима квалифицировались в масс-старт на ЧЕ-2020 по биатлону в Раубичах.

Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко и Артем Прима квалифицировались 26 февраля в гонку с массовым стартом (финал суперспринта) на чемпионате Европы в белорусском городе Раубичи.

В квалификации суперспринта Пидручный показал 6-й результат (+17,4 секунд отставания; 2 дополнительных патрона на огневых рубежах), Ткаленко - 13-й (+34,6; 0), Прима - 27-й (+42,4; 3).

Антон Дудченко, Сергей Семенов и Богдан Цымбал пришли на финиш соответственно 35-м, 38-м и 60-м.

Первым в квалификации суперспринта был белорус Антон Смольский, который показал время 7 минут 53,4 секунды (1 промах).