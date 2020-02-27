Нурмагомедов раскритиковал Макгрегора за подбор соперников

Новости спорта:Хабиб не оценил победу Конора над Серроне.

Обладатель титула UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что думает о победе Конора Макгрегора над Дональдом Серроне.

"Серроне не в первый раз проиграл бой, который был главным на мероприятии. Если честно, я не помню, чтобы он в них вообще когда-то побеждал. За последние 10 раз он проиграл в шести поединках. Его нельзя назвать топовым бойцом. Да, у него есть громкое имя, но его время уже ушло.

Макгрегору нужно выбрать очень хорошего оппонента. Да, он побил Серрона. Но нужно помнить, что Дональд много боев. Зато теперь все говорят о возвращении Конора. Думаю, что ему нужен поединок с соперником типа Джастина Гэтжи.

Но вместо этого Конор просто избегает сложных соперников. Не только Гэтжи. Конечно, Макгрегор может себе это позволить, он большая звезда", - приводит слова Нурмагомедова TMZ.