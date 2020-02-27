Сборная Украины определилась с составом на мартовские матчи отбора на Евро-2020

Новости спорта:Стал известен расширенный состав женской сборной Украины по гандболу на мартовские матчи отбора Евро-2020 против Фарерских островов.

Поединки состоятся 25 и 29 марта, а в расширенный состав сборной Украины вошли 22 гандболистки. Об этом сообщает Федерация гандбола Украины в Facebook.

В подготовке к матчам против Фарерских островов примут участие:

вратари - Елизавета Воронько, Виктория Салтанюк, Анна Жомер, Юдит Балог;

полевые игроки: Наталья Савчин, Юлия Головко, Татьяна Поляк, Диана Дмитришин, Анна Дябло, Светлана Аксенова, Милана Шукаль, Ольга Передерий, Ирина Глибко, Евгения Левченко, Виктория Бельмас, Владп Бельмас, Леся Смолинг, Наталья Воловник, Лилия Горильськая, Ирина Стельмах, Наталья Стрюкова, Екатерина Валова.

По итогам сборов, которые будут проходить в Конче-Заспе с 18 марта, главный тренер Борис Чижов выберет 16 гандболисток для заявки на матчи.

“Фарерские острова — прибавляют с каждым годом, это достойный соперник, но наша цель-выиграть оба матча и дальше бороться за выход на чемпионат Европы”, - отметил Чижов.