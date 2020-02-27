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Украинцы завоевали 2 награды чемпионата Европы в стрельбе по движущейся мишени в миксте

Украинцы завоевали 2 награды чемпионата Европы в стрельбе по движущейся мишени в миксте
13:58 Сегодня Телеграф Укринформ 0462.ua

Новости спорта:Украинцы успешно выступаю на чемпионате Европы по стрельбе.

Во Вроцлаве (Польша) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия.

В стрельбе по движущейся мишени с 10 метров среди смешанных команд вслед за россиянамисеребряным призером стал украинский микст Галина Авраменко - Игорь Кизима, а Виктория Рыбовалова и Даниил Даниленко вместе с представителями Финляндии завоевали бронзовые награды.

Напомним, накануне женская сборная Украины в составе Виктории Рыбоваловой, Галины Авраменко и Валентины Гончаровой выиграла "золото" в стрельбе по движущейся мишени с 10 метров в командных соревнованиях. Виктория Рыбовалова в этом упражнении стала бронзовым призером в личном первенстве.

Украинец Кигитов завоевал "золото" на ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия завершится 1 марта.

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Все по теме:

Даниил Даниленко, Галина Авраменко, Виктория Рыбовалова, Игорь Кизима, ЧЕ-2020 по стрельбе.
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