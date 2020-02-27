Украинцы завоевали 2 награды чемпионата Европы в стрельбе по движущейся мишени в миксте

Новости спорта:Украинцы успешно выступаю на чемпионате Европы по стрельбе.

Во Вроцлаве (Польша) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия.

В стрельбе по движущейся мишени с 10 метров среди смешанных команд вслед за россиянамисеребряным призером стал украинский микст Галина Авраменко - Игорь Кизима, а Виктория Рыбовалова и Даниил Даниленко вместе с представителями Финляндии завоевали бронзовые награды.

Напомним, накануне женская сборная Украины в составе Виктории Рыбоваловой, Галины Авраменко и Валентины Гончаровой выиграла "золото" в стрельбе по движущейся мишени с 10 метров в командных соревнованиях. Виктория Рыбовалова в этом упражнении стала бронзовым призером в личном первенстве.

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия завершится 1 марта.