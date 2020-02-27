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"Игры не отменяются": в оргкомитете Олимпиады-2020 сделали заявление

"Игры не отменяются": в оргкомитете Олимпиады-2020 сделали заявление
16:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:В Токио следят за ситуацией с коронавирусом, но никаких распоряжений от МОК не получали.

Председатель оргкомитета Олимпийских игр-2020 в Токио Тосиро Муто прокомментировал слова члена Международного олимпийского комитета (МОК) Ричарда Паунда о том, что Игры могут отменить, если ситуация с коронавирусом не пойдет на спад в ближайшие два месяца, сообщает AP.

"Наша главная идея заключается в том, что мы продолжаем подготовку к Олимпиаде и Паралимпиаде в соответствии с установленным планом. Пока ситуацию с коронавирусом трудно спрогнозировать, но мы примем все меры, чтобы Игры были безопасными.

Никогда не слышали о том, что конец мая - это крайний срок. Когда мы спросили об этом, то получили ответ, что это не позиция МОК", - сказал Муто.

"Игры не отменяются. Но даже если Олимпиаду бы отменили, то МОК продолжил бы финансировать спорт и Национальные олимпийские комитеты. Но планов по отмене соревнований нет.

Олимпиада в Токио-2020: как повлияет фактор коронавируса

Мы отменяли Игры в прошлом в военное время. Это просто вопрос наблюдения за ситуацией", - цитирует члена МОК Джона Коутса Sydney Morning Herald.

Напомним, летняя Олимпиады-2020 в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

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Олимпийские игры, Олимпиада-2020, Коронавирус, Токио-2020.
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