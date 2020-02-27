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ЧЕ-2020 по биатлону: Украина завоевала "бронзу" в одиночной смешанной эстафете
ЧЕ-2020 по биатлону: Украина завоевала "бронзу" в одиночной смешанной эстафете

Украина завоевала "золото" на чемпионате Европы по биатлону

Украина завоевала "золото" на чемпионате Европы по биатлону
17:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: biathlon.com.ua

Новости спорта:Сборная Украины по биатлону оказалась лучшей в миксте.

Сборная Украины завоевала в четверг золотую медаль в классической смешанной эстафете (2х6+2х7,5 км) чемпионате Европы-2020, который проходит в белорусском городе Раубичи.

Валя Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный показали время 1 час 11 минут 32,1 секунды и использовали 9 дополнительных патронов на огневых рубежах.

Вторыми на финише были представители России (отставание 32,2 секунды; 9 дополнительных патронов), третьей стала команда Норвегии (+33,7; 3)

Всего в гонке приняли участие 22 команды.

ЧЕ-2020 по биатлону: Украина завоевала "бронзу" в одиночной смешанной эстафете

Соревнования чемпионата Европы продолжатся в субботу, 29 февраля, спринтерскими гонками, а завершатся на следующий день масс-стартами.

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