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Саблистка Харлан получила рекордную награду НОК Украины (Фото, Видео)

Саблистка Харлан получила рекордную награду НОК Украины (Фото, Видео)
19:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта:В Олимпийском доме с участием президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки сегодня состоялось чествование лучшей спортсменки и тренера декабря-2019.

Двенадцатый раз награду НОК Украины получила олимпийская чемпионка Пекина-2008, бронзовый призер Лондона-2012, двукратный призер Рио-2016 по фехтованию на саблях Ольга Харлан, а ее личный наставник Юрий Марченко стал обладателем звания лучшего тренера месяца.

Напомним, в декабре титулованная спортсменка одержала уверенную победу на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). По итогам сезона Ольга Харлан второй раз подряд выиграла общий зачет у саблисток, став обладательницей Кубка мира в четвертый раз в своей спортивной карьере.

Кроме этого, в прошлом сезоне Ольга подтвердила свое лидерство в Европе и мире, став 8-кратной чемпионкой Старого Света и 6-кратной чемпионкой мира.

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Отметим, Харлан остается рекордсменкой по количеству наград лучшей спортсменки месяца в Украине. Вслед за ней плотно идет олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, на счету которого 11 признаний лучшего спортсмена месяца.

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Ольга Харлан, НОК Украины, Фехтование на саблях, Сабля.
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