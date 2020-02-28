Телеграф получил престижную награду НОК (Фото)

Новости спорта:В Олимпийском доме торжественно наградили победителей конкурсов среди журналистов и фотографов.

Вчера, 27 февраля, из рук президента Национального олимпийского комитета, Олимпийского чемпиона Сергея Бубки, Олимпийской чемпионки по фехтованию Ольги Харлан, а также председателя Комиссии НОК "Пресса и коммуникации" Олега свои заслуженные награды и ценные подарки получили лауреаты XІХ Всеукраинского конкурса среди спортивных журналистов "Украина олимпийская".

Приятно получить награду года из рук президента НОК, Олимпийского чемпиона Сергея Бубки и Олимпийской чемпионки по фехтованию Ольги Харлан.

Президент НОК, совместно с Ольгой Харлан лично вручили нам награду в номинации "Лучшее электронное издание (отдел спорта).

Слышать слова благодарности от Сергея Бубки за профессионализм, преданность любимому делу и популяризацию олимпийских ценностей было невероятно приятно. Президент комитета также отметил работу председателя Комиссии НОК "Пресса и коммуникации" Олега Волкова.

На журналистский конкурс поступили работы практически со всех регионов Украины. Наиболее популярными стали такие номинации как: "Самые спортивные журналисты" и "Лучшая циклическая спортивная программа".

Лауреаты XIХ Всеукраинского конкурса среди спортивных журналистов "Украина олимпийская"

Лучшие спортивные журналисты:

Юрий Илючек (Центральноукраинское бюро новостей, м. Кропивницкий)

Николай Моторный ( "Сельские вести", г. Киев)

Мария Шпира (Интернет-портал "Панорама production", г. Львов)

Лучшая общественно-политическая газета (отдел спорта):

"Деснянская правда" (г. Чернигов)

"Свободная жизнь" плюс Тернопольщина" (г. Тернополь)

"Червоноградский вестник"(г.. Червоноград, Львовская обл.)

Лучшая спортивная газета:

"Спорт Арена" (г. Киев)

"Николаевские новости-спорт" (г. Николаев)

"Болельщик" (г. Винница)

"Быстрее! Выше! Сильнее!" (Яблунивский лицей Яблунивской поселкового совета ОТГ Ивано-Франковской области)

Лучшая циклическая спортивная телепрограмма:

"UA Спорт" (UA: Первый)

"Спорт дайджест" (м. Хмельницький)

"Территория спорта" (21 TV Ungvar., Г. Ужгород)

"Олимпийский backstage" (совместный проект агентства "Медиаспорт"и телеканала XSPORT)

Лучшая циклическая спортивная радиопрограмма:

"Мастера спорта" (Радио "Луч")

"Фан-сектор" (Радио НВ)

Радио FM Галичина (Львов)

Дебют в спортивной журналистике (отличие имени известного спортивного журналиста Александра Мащенко):

Диана Кондратюк (UA Спорт)

Виталий Дюга (XSPORT)

Тарас Жеребецкий (Гал-Инфо - Агентство информации и аналитики, Львов)

За преданность олимпийскому движению:

Валентин Щербачев (г. Киев)

Михаил Френкель (г. Киев)

Сергей Теодорович (г. Днепр), Дмитрий Лазуткин (г. Киев)

Лучший журнал года:

"Олимпийская арена"(г. Киев)

Лучшее электронное издание (отдел спорта):

"Телеграф" (г. Черкассы)

"Власно.info" (г. Винница)

"Черкасский спорт" (г. Черкассы)

За лучшее освещение участия украинских спортсменов во II Европейских играх 2019 году в г. Минск (Беларусь):

Ольга Модина (Радио Свобода)

Максим Чеберяка ( "XSPORT")

Украинское национальное информационное агентство "Укринформ"

В память об участии в конкурсах все победители и призеры получили из рук звездных олимпийцев ценные подарки и награды от НОК Украины.