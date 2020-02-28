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Пятница, 28.02.2020
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Телеграф получил престижную награду НОК (Фото)

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Телеграф получил престижную награду НОК (Фото)
10:15 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости спорта:В Олимпийском доме торжественно наградили победителей конкурсов среди журналистов и фотографов.

Вчера, 27 февраля, из рук президента Национального олимпийского комитета, Олимпийского чемпиона Сергея Бубки, Олимпийской чемпионки по фехтованию Ольги Харлан, а также председателя Комиссии НОК "Пресса и коммуникации" Олега свои заслуженные награды и ценные подарки получили лауреаты XІХ Всеукраинского конкурса среди спортивных журналистов "Украина олимпийская".

Приятно получить награду года из рук президента НОК, Олимпийского чемпиона Сергея Бубки и Олимпийской чемпионки по фехтованию Ольги Харлан.

Президент НОК, совместно с Ольгой Харлан лично вручили нам награду в номинации "Лучшее электронное издание (отдел спорта).

Слышать слова благодарности от Сергея Бубки за профессионализм, преданность любимому делу и популяризацию олимпийских ценностей было невероятно приятно. Президент комитета также отметил работу председателя Комиссии НОК "Пресса и коммуникации" Олега Волкова.

На журналистский конкурс поступили работы практически со всех регионов Украины. Наиболее популярными стали такие номинации как: "Самые спортивные журналисты" и "Лучшая циклическая спортивная программа".

Лауреаты XIХ Всеукраинского конкурса среди спортивных журналистов "Украина олимпийская"

Лучшие спортивные журналисты:

  • Юрий Илючек (Центральноукраинское бюро новостей, м. Кропивницкий)

  • Николай Моторный ( "Сельские вести", г. Киев)

  • Мария Шпира (Интернет-портал "Панорама production", г. Львов)

Лучшая общественно-политическая газета (отдел спорта):

  • "Деснянская правда" (г. Чернигов)

  • "Свободная жизнь" плюс Тернопольщина" (г. Тернополь)

  • "Червоноградский вестник"(г.. Червоноград, Львовская обл.)

Лучшая спортивная газета:

  • "Спорт Арена" (г. Киев)

  • "Николаевские новости-спорт" (г. Николаев)

  • "Болельщик" (г. Винница)

  • "Быстрее! Выше! Сильнее!" (Яблунивский лицей Яблунивской поселкового совета ОТГ Ивано-Франковской области)

Лучшая циклическая спортивная телепрограмма:

  • "UA Спорт" (UA: Первый)

  • "Спорт дайджест" (м. Хмельницький)

  • "Территория спорта" (21 TV Ungvar., Г. Ужгород)

  • "Олимпийский backstage" (совместный проект агентства "Медиаспорт"и телеканала XSPORT)

Лучшая циклическая спортивная радиопрограмма:

  • "Мастера спорта" (Радио "Луч")

  • "Фан-сектор" (Радио НВ)

  • Радио FM Галичина (Львов)

Дебют в спортивной журналистике (отличие имени известного спортивного журналиста Александра Мащенко):

  • Диана Кондратюк (UA Спорт)

  • Виталий Дюга (XSPORT)

  • Тарас Жеребецкий (Гал-Инфо - Агентство информации и аналитики, Львов)

За преданность олимпийскому движению:

  • Валентин Щербачев (г. Киев)

  • Михаил Френкель (г. Киев)

  • Сергей Теодорович (г. Днепр), Дмитрий Лазуткин (г. Киев)

Лучший журнал года:

  • "Олимпийская арена"(г. Киев)

Лучшее электронное издание (отдел спорта):

  • "Телеграф" (г. Черкассы)

  • "Власно.info" (г. Винница)

  • "Черкасский спорт" (г. Черкассы)

За лучшее освещение участия украинских спортсменов во II Европейских играх 2019 году в г. Минск (Беларусь):

  • Ольга Модина (Радио Свобода)

  • Максим Чеберяка ( "XSPORT")

  • Украинское национальное информационное агентство "Укринформ"

Обладателей "Спортивного Оскара" назовут 9 марта: все претенденты на награду

В память об участии в конкурсах все победители и призеры получили из рук звездных олимпийцев ценные подарки и награды от НОК Украины.

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Сергей Бубка, Ольга Харлан, Награждение, НОК, Телеграф спорт.
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