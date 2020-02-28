Телеграф получил престижную награду НОК (Фото)

Вчера, 27 февраля, из рук президента Национального олимпийского комитета, Олимпийского чемпиона Сергея Бубки, Олимпийской чемпионки по фехтованию Ольги Харлан, а также председателя Комиссии НОК "Пресса и коммуникации" Олега свои заслуженные награды и ценные подарки получили лауреаты XІХ Всеукраинского конкурса среди спортивных журналистов "Украина олимпийская".
Приятно получить награду года из рук президента НОК, Олимпийского чемпиона Сергея Бубки и Олимпийской чемпионки по фехтованию Ольги Харлан.
Президент НОК, совместно с Ольгой Харлан лично вручили нам награду в номинации "Лучшее электронное издание (отдел спорта).
Слышать слова благодарности от Сергея Бубки за профессионализм, преданность любимому делу и популяризацию олимпийских ценностей было невероятно приятно. Президент комитета также отметил работу председателя Комиссии НОК "Пресса и коммуникации" Олега Волкова.
На журналистский конкурс поступили работы практически со всех регионов Украины. Наиболее популярными стали такие номинации как: "Самые спортивные журналисты" и "Лучшая циклическая спортивная программа".
Лауреаты XIХ Всеукраинского конкурса среди спортивных журналистов "Украина олимпийская"
Лучшие спортивные журналисты:
Юрий Илючек (Центральноукраинское бюро новостей, м. Кропивницкий)
Николай Моторный ( "Сельские вести", г. Киев)
Мария Шпира (Интернет-портал "Панорама production", г. Львов)
Лучшая общественно-политическая газета (отдел спорта):
"Деснянская правда" (г. Чернигов)
"Свободная жизнь" плюс Тернопольщина" (г. Тернополь)
"Червоноградский вестник"(г.. Червоноград, Львовская обл.)
Лучшая спортивная газета:
"Спорт Арена" (г. Киев)
"Николаевские новости-спорт" (г. Николаев)
"Болельщик" (г. Винница)
"Быстрее! Выше! Сильнее!" (Яблунивский лицей Яблунивской поселкового совета ОТГ Ивано-Франковской области)
Лучшая циклическая спортивная телепрограмма:
"UA Спорт" (UA: Первый)
"Спорт дайджест" (м. Хмельницький)
"Территория спорта" (21 TV Ungvar., Г. Ужгород)
"Олимпийский backstage" (совместный проект агентства "Медиаспорт"и телеканала XSPORT)
Лучшая циклическая спортивная радиопрограмма:
"Мастера спорта" (Радио "Луч")
"Фан-сектор" (Радио НВ)
Радио FM Галичина (Львов)
Дебют в спортивной журналистике (отличие имени известного спортивного журналиста Александра Мащенко):
Диана Кондратюк (UA Спорт)
Виталий Дюга (XSPORT)
Тарас Жеребецкий (Гал-Инфо - Агентство информации и аналитики, Львов)
За преданность олимпийскому движению:
Валентин Щербачев (г. Киев)
Михаил Френкель (г. Киев)
Сергей Теодорович (г. Днепр), Дмитрий Лазуткин (г. Киев)
Лучший журнал года:
"Олимпийская арена"(г. Киев)
Лучшее электронное издание (отдел спорта):
"Телеграф" (г. Черкассы)
"Власно.info" (г. Винница)
"Черкасский спорт" (г. Черкассы)
За лучшее освещение участия украинских спортсменов во II Европейских играх 2019 году в г. Минск (Беларусь):
Ольга Модина (Радио Свобода)
Максим Чеберяка ( "XSPORT")
Украинское национальное информационное агентство "Укринформ"
В память об участии в конкурсах все победители и призеры получили из рук звездных олимпийцев ценные подарки и награды от НОК Украины.