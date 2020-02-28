Олимпийский чемпион по плаванию попался на допинге

Новости спорта:Сунь Ян разбил свою допинг-пробу молотком.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил от соревнований терхкратного олимпийского чемпиона и 11-крастного чемпиона мира по плаванию Сунь Яна за нарушение антидопинговых правил сроком на 8 лет.

Причиной дисквалификации стал случай, который произошел в 2018 году, когда во время контроля спортсмен разбил свою пробу молотком. Тогда Международная федерация водных видов спорта решила не наказывать пловца. Но с этим решением не согласилось WADA и подало апелляцию в CAS.

Суд принял решение о максимальных санкциях в отношении Сунь Яна, который в 2014 году уже обыинялся в употреблении запрещенных препаратов и был дисквалифицирован.

Ранее австралийский пловец не стал пожимать руку Сунь Яну из-за разбитой допинг-пробы.