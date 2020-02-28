Украинка Мохнацкая завоевала этап Кубка мира по фристайлу

Новости спорта:Надежда Мохнацкая завоевала золотую награду этапа Кубка мира в Алматы.

Украинская фристайлистка Надежда Мохнацкая завоевала золотую награду этапа Кубка мира в Алматы (Казахстан).

Для 24-летней спортсменки из Ивано-Франковска данная медаль стала первой в рамках выступлений на этапах Кубка мира в лыжной акробатике.

Помимо победительницы, на Кубке мира в Алматы 11-е место заняла украинка Анастасия Новосад, а в мужских соревнованиях выступали Николай Пуздерко (9-е место) и Александр Окипнюк (22-е место).

Мохнацкую с успехом поздравил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка. В 2014 году Мохнацкая выступала на зимних Олимпийских играх в Сочи в составе сборной Украины.