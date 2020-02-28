Япония потратила на Олимпиаду $12 миллиардов и не хочет отмены Игр

Однако в Японии намерены провести летние Игры и не имеют запасного плана о переносе или отмене мероприятия, на подготовку которого страна за последние годы потратила 12 миллиардов долларов.
"Игры пройдут так, как запланировано. Никаких изменений", - заявили в городском комитете Токио по подготовке к ОИ.
Такое же мнение у Международного олимпийского комитета.
"Мы полностью нацелены и сосредоточены на том, чтобы провести Олимпиаду в назначенное время в назначенном месте", - заявил Томас Бах, президент МОК.
Олимпиада должна пройти с 24-го июля по 9-е августа.