Япония потратила на Олимпиаду $12 миллиардов и не хочет отмены Игр

Новости спорта:Вспышка и распространение коронавируса по миру ставит под угрозу проведение массовых спортивных соревнований, в том числе Олимпиаду-2020 и Евро-2020.

Однако в Японии намерены провести летние Игры и не имеют запасного плана о переносе или отмене мероприятия, на подготовку которого страна за последние годы потратила 12 миллиардов долларов.

"Игры пройдут так, как запланировано. Никаких изменений", - заявили в городском комитете Токио по подготовке к ОИ.

Такое же мнение у Международного олимпийского комитета.

"Мы полностью нацелены и сосредоточены на том, чтобы провести Олимпиаду в назначенное время в назначенном месте", - заявил Томас Бах, президент МОК.

Олимпиада должна пройти с 24-го июля по 9-е августа.