"Закройте пасти, твари": муж украинской легкоатлетки бурно отреагировал на ее дисквалификацию из-за допинга (Фото)

Новости спорта:Мужу не легко из-за дисквалификации Натальи Прищепы.

Муж двукратной чемпионки Европы Натальи Прищепы Роман Кроль отреагировал на ситуацию вокруг положительной допинг-пробы жены.

«От 0 до 6 месяцев за разовый прием таблетки от давления, где второстепенным действующим веществом является мочегонка? Мочегонка! В одной разовой таблетке от давления, второстепенным веществом! Или она должна была вообще сдохнуть?

И ставить заслуженного мастера спорта в бан или приписывать употребление допинга спортсмену, который 5 лет стоит на карте WADA без единой помарки или замечания – из-за мочегонки от второстепенно действующего вещества и препарата, который разрешен в WADA!

Удивляюсь, читая статьи надутых журналюг, которые не разбираются и пишут, не проверяя данных. Или диванных мастеров спорта, которые со спортом связаны одним – мастера спорта по ведению блогов. Или доходных полукровок-спортсменов.

Они не рыгали и кровь носом не пускали от тренировочной нагрузки, так чтобы 39 градусов температуры или слух пропадал от перепада давлений, но, им б**ть, с**а, виднее, где здесь правда. Закройте пасти, твари, и ждите официального решения!

Если всем, кроме тренера и меня, так пофиг на медали ОИ в Токио честного и благородного спортсмена, одного из самых перспективных в Украине и мире – Наташ, сам Бог велел пересмотреть подготовительную дорогу в олимпийский декрет.

Несмотря ни на что, я верю в лучшее. Верю, что решение будет справедливым, а честного спортсмена не омрачат решением контролирующего органа за прием препарата от давления в экстренной ситуации. И Наталья поборется за медали ОИ в Токио – 13 лет ее спортивной карьеры не пойдут коту под хвост.

С просьбы и согласования персонального тренера, я имел отношение к силовой подготовке и подготовке суставов ног – она честно готовится. Она ничего запрещенного не принимает для улучшения результатов. Как ребенок верит в свой выход в финал ОИ в Токио», – написал Кроль в фейсбуке.