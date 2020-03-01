Скачать
Воскресенье, 01.03.2020
Спорт, мода и реклама Nike: чем живет Марина Бех-Романчук (Фото)
Спорт, мода и реклама Nike: чем живет Марина Бех-Романчук (Фото)
"Зозуля - коммунист": болельщики Райо Вальекано вновь оскорбили Зозулю (Видео)
"Зозуля - коммунист": болельщики Райо Вальекано вновь оскорбили Зозулю (Видео)
"Выбрал бы сердце подобрее": Усик поведал о своей мечте (Видео)
"Выбрал бы сердце подобрее": Усик поведал о своей мечте (Видео)
Украинка не смогла стать чемпионом Акапулько: церемония награждения (Видео)
Украинка не смогла стать чемпионом Акапулько: церемония награждения (Видео)

Экс-чемпион UFC обозвал всемирно известного репера матерным словом и вызвал на бой

Экс-чемпион UFC обозвал всемирно известного репера матерным словом и вызвал на бой
10:17 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:50 Cent попал в немилость Колби Ковингтону.

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон выразил готовность сразиться с известным американским рэп-исполнителем 50 Cent.

После досрочного поражения Ковингтона от Камару Усмана певец откровенно порадовался неудаче Колби и обозвал его «куском расистского дерьма».

«Его комментарии не могли остаться незамеченными. У меня много болельщиков, которые спрашивали меня, видел ли я, что он написал. Конечно, я увидел всё это и хорошо посмеялся.

"Закройте пасти, твари": муж украинской легкоатлетки бурно отреагировал на ее дисквалификацию из-за допинга (Фото)

50 Cent просто маленькая сучка. Я хочу подраться с ним. Думаю, нам нужно устроить что-то вроде благотворительного поединка двух знаменитостей. Я выделю $ 1 млн, который пойдёт в пользу наших войск. Возможно, у него нет таких денег, пусть обращается к своим спонсорам. Во время боя буду держать одну руку за спиной.

Я даже позволю ему выбрать, какой рукой мне вести бой, а какую спрятать», — приводит слова Ковингтона MMA Fighting.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Скандал, 50 Cent, Смешанные единоборства, UFC, Новости спорта, Колби Ковингтон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Закройте пасти, твари": муж украинской легкоатлетки бурно отреагировал на ее дисквалификацию из-за допинга (Фото)
02 Дьявол с востока: лучшие голы Шевченко за Милан (Видео)
03 Баварии могут присудить техническое поражение в матче Бундеслиги (Видео)
04 Гарсия победил Варгаса в поединке с ярким нокдауном (Видео)
05 Бывший заключенный наказал Ливерпуль (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь