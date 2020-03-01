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Мотор бесславно завершил выступление в Лиге чемпионов

Мотор бесславно завершил выступление в Лиге чемпионов
13:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГК Мотор

Новости спорта:В активе запорожского клуба только одна победа в 14 матчах.

"Мотор" дома проиграл "Веспрему" из Венгрии (22:32) в матче 14-го тура группового этапа гандбольной Лиги чемпионов.

Чемпион Украины провалил первый тайм, забросив всего восемь мячей - 8:17. Во второй половине встречи "Мотора" не удалось сократить отставание. В итоге поражение - 22:32.

"Мотор" завершил выступление в Лиге чемпионов на последнем месте в группе B. Клуб из Запорожья на групповом этапе одержал одну победу, дважды сыграл вничью и проиграл в 11 поединках.

У Мотора - новый главный тренер

Отметим, что этот поединок стал первым для литовца Гинтараса Савукинаса на посту главного тренера "Мотора".

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Гандбол, ГК Мотор, Новости гандбола, Гандбольная лига чемпионов.
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