ЧЕ-2020 по биатлону: Меркушина забежала в цветы

Новости спорта:В Раубичах (Беларусь) завершился чемпионата Европы по биатлону.

"Золото" в женской гонке преследования выиграла хозяйка соревнований Елена Кручинкина, которая с чистой стрельбой первой преодолела 10-километровую дистанцию с четырьмя огневыми рубежами.

"Серебро" завоевала россиянка Кристина Резцова (2 промаха), которая отстала от победительницы на 17,6 секунды, бронзовым призером стала шведка Элизабет Хогберг (3; +35,1 секунды).

Украинки Анастасия Меркушина (2 промаха) и Вита Семеренко (3) финишировали соответственно пятой и девятой.

Валя Семеренко, Юлия Журавок Дарья Блашко не стартовали.

На счету сборной Украины в Раубичах 4 медали - 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые.

Впереди у биатлонистов заключительные этапы Кубка мира - в чешском Нове-Место (5-8 марта), финском Контиолахти (12-15 марта) и норвежском Холменколлене (20-22 марта).