Скачать
Воскресенье, 01.03.2020
Арум подтвердил третий бой Фьюри - Уайлдер
Арум подтвердил третий бой Фьюри - Уайлдер
"Зозуля - коммунист": болельщики Райо Вальекано вновь оскорбили Зозулю (Видео)
"Зозуля - коммунист": болельщики Райо Вальекано вновь оскорбили Зозулю (Видео)
"Выбрал бы сердце подобрее": Усик поведал о своей мечте (Видео)
"Выбрал бы сердце подобрее": Усик поведал о своей мечте (Видео)
Украинка не смогла стать чемпионом Акапулько: церемония награждения (Видео)
Украинка не смогла стать чемпионом Акапулько: церемония награждения (Видео)

ЧЕ-2020 по биатлону: Меркушина забежала в цветы

ЧЕ-2020 по биатлону: Меркушина забежала в цветы
15:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: biathlon.com.ua

Новости спорта:В Раубичах (Беларусь) завершился чемпионата Европы по биатлону.

"Золото" в женской гонке преследования выиграла хозяйка соревнований Елена Кручинкина, которая с чистой стрельбой первой преодолела 10-километровую дистанцию с четырьмя огневыми рубежами.

"Серебро" завоевала россиянка Кристина Резцова (2 промаха), которая отстала от победительницы на 17,6 секунды, бронзовым призером стала шведка Элизабет Хогберг (3; +35,1 секунды).

Украинки Анастасия Меркушина (2 промаха) и Вита Семеренко (3) финишировали соответственно пятой и девятой.

ЧЕ-2020 по биатлону: Бочарников выиграл гонку преследования

Валя Семеренко, Юлия Журавок Дарья Блашко не стартовали.

На счету сборной Украины в Раубичах 4 медали - 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые.

Впереди у биатлонистов заключительные этапы Кубка мира - в чешском Нове-Место (5-8 марта), финском Контиолахти (12-15 марта) и норвежском Холменколлене (20-22 марта).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, ЧЕ-2020 по биатлону.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Закройте пасти, твари": муж украинской легкоатлетки бурно отреагировал на ее дисквалификацию из-за допинга (Фото)
02 Гарсия победил Варгаса в поединке с ярким нокдауном (Видео)
03 Дьявол с востока: лучшие голы Шевченко за Милан (Видео)
04 Баварии могут присудить техническое поражение в матче Бундеслиги (Видео)
05 Бывший заключенный наказал Ливерпуль (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь