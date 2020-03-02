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Нурмагомедов предложил Мейвезеру бой

Нурмагомедов предложил Мейвезеру бой
13:09 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов хочет провести бой со звездой бокса Флойдом Мейвезером.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, заявил, что не против провести поединок с непобеждённым боксёром Флойдом Мейвезером по особым правилам: 11 раундов — бокс, один раунд — MMA.

Нурмагомедова, на счету которого 28 побед в 28 боях в MMA, спросили, готов ли он к поединку с Мейвезером.

"Может, что-то вроде 11 раундов по боксу и 1 по MMA", — цитирует бойца TMZ.

Хабиб добавил, что сразился бы с Флойдом в UFC.

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"Если он хочет сразиться — добро пожаловать в UFC! Вот где настоящие бои. Знаете, я же не боксёр. Хотя я не только борец, а боец MMA", — сказал он.

31-летний Нурмагомедов намекнул, что в таком поединке у Мейвезера не было бы шансов.

"Ему почти столько лет, сколько моему отцу. Не знаю даже, как бы я стал бить его по лицу", — заметил он.

Напомним, Мейвезеру 43 года, а Абдулманапу Нурмагомедову — 57.

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MMA, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Смешанные единобортсва.
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