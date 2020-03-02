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Фуркад недоволен решением по КМ в Нове-Место

Фуркад недоволен решением по КМ в Нове-Место
14:44 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Мартен Фуркад высказался о решение организаторов Кубка мира по биатлону в Нове-Место.

Французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на ситуацию с седьмым этапом Кубка мира в Нове-Место (Чехия), который пройдёт без зрителей из-за коронавируса.

"Нестыковки из-за коронавируса продолжаются. Чешские болельщики не смогут посетить этап Кубка мира в Нове-Место, но нет никаких проблем с тем, что приедут все биатлонисты, несмотря на то что все мы были в Италии меньше двух недель назад (семь дней)…" – написал Фуркад в своём "твиттере".

Пост доступен в официальном "твиттере" Мартена Фуркада.

Ранее стало известно, что этап в Нове-Место пройдёт без зрителей из-за распространения коронавируса. У трёх граждан Чехии, вернувшихся в страну из Италии, был найден коронавирус.

Биатлон без зрителей: коронавирус внес изменения в соревнования

Этап Кубка мира в Нове-Место состоится с 5 по 8 марта.

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Все по теме:

Биатлон, Мартен Фуркад, Новости биатлона, Коронавирус.
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