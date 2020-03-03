Борец Новиков признан лучшим спортсменом февраля в Украине

Борец Семен Новиков признан лучшим спортсменом февраля по версии Национального олимпийского комитета Украины. Лучшим тренером месяца НОК признал наставника спортсмена — Юрий Тимченко.
Напомним, что украинец стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг.
В финальной схватке Новиков уверенно победил опытного венгра Виктора Лоринца со счетом 7:1.
На пути в финал украинский борец одержал победы над испанцем Гарсией Фреснедой, турком Метеханом Башаром и россиянином Александром Комаровым.
Лучшей спортсменкой января была признана каратистка Анжелика Терлюга.