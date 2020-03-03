Борец Новиков признан лучшим спортсменом февраля в Украине

Новости спорта:Семен Новиков признан лучшим спортсменом февраля по версии Национального олимпийского комитета Украины.

Борец Семен Новиков признан лучшим спортсменом февраля по версии Национального олимпийского комитета Украины. Лучшим тренером месяца НОК признал наставника спортсмена — Юрий Тимченко.

Напомним, что украинец стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг.

В финальной схватке Новиков уверенно победил опытного венгра Виктора Лоринца со счетом 7:1.

На пути в финал украинский борец одержал победы над испанцем Гарсией Фреснедой, турком Метеханом Башаром и россиянином Александром Комаровым.

Лучшей спортсменкой января была признана каратистка Анжелика Терлюга.