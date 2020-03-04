Раубичи-2020. Результаты женского спринта на Кубке IBU

Новости спорта:В белорусских Раубичах женским спринтом стартовал заключительный этап Кубка IBU нынешнего сезона.

Этот этап важен для Юлии Журавок, которая продолжает борьбу за итоговую топ-десятку в сезоне Кубка IBU. Это позволит ей вне квоты стартовать на последнем этапе Кубка мира в Норвегии.

С задачей-минимум Журавок справилась: чисто отстреляла оба рубежа, финишировала 21-й и опередила ближайшую конкурентку Алексию Рунггальдьер, которая с двумя промахами оказалась 40-й. Перед двумя заключительными гонками Журавок – десятая, опережая Рунггальдьер на 17 очков.

Лучшей из украинок стала Надежда Белкина, ставшая с одним промахом 20-й. Еще две украинки сумели набрать кубковые очки: Ольга Абрамова 32-я с двумя кругами штрафа и Анна Кривонос – 35-я с чистой стрельбой.

Выиграла же спринт шведка Элизабет Хогберг, которой компанию на подиуме составили немка Штефани Шеррер и норвежка Аасне Скреде. Отметим, что все три призера на огневых рубежах обошлись без штрафа.

1. Элизабет Хогберг (0+0) 21:42,7

2. Штефани Шерер (0+0) +28,7

3. Аасне Скреде (0+0) +29,8

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20. Надежда Белкина (1+0) +1:47,4

21. Юлия Журавок (0+0) +1:58,0

32. Ольга Абрамова (1+1) +2:34,6

35. Анна Кривонос (0+0) +2:52,7

54. Валерия Дмитренко (0+2) +4:39,1