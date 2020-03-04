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Боец ММА проиграла в "Последнем герое" из-за удара головой в нос (Видео)

Боец ММА проиграла в "Последнем герое" из-за удара головой в нос (Видео)
14:51 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Боец ММА Ана Мария Пал сломала нос участнику проекта "Последний герой".

Боец смешанных единоборств румынка Ана Мария Пал во время съёмок реалити-шоу "Последний герой" в Румынии сломала нос другому участнику. Съёмки шоу, видео с которых появилось в интернете, проходили в феврале.

26-летняя спортсменка проиграла в конкурсе, после чего к ней подошёл Андрей Чобану и с издёвкой заметил, что это сложное испытание. В ответ Ана Мария сильно ударила обидчика головой в лицо.

Видео инцидента:

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Сотрудники передачи подчеркнули, что не потерпят такого поведения участницы. За эти действия девушку исключили из шоу. Чобану в общении с журналистами пояснил, что считает решение продюсеров правильным.

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MMA, Новости ММА, Последний герой, Ана Мария Пал.
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