Боец ММА Шрек разрыдался после поражения (Видео)

В минувшие выходные в японском городе Хамамацу состоялся турнир по MMA под эгидой Rizin. В одном из поединков сошлись американский боец смешанных единоборств Роке Мартинес и японец Хидеки Секине, более известный под прозвищем Шрек.

46-летний Шрек потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде поединка. На пресс-конференции после боя он не смог сдержать слёз от обиды. Видео эпизода появилось в "твиттере" журналиста Бруно Массами.

На счету Шрека 11 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал семь побед и потерпел четыре поражения. Это поражение стало для него четвёртым подряд.

The video of that moment.

It's hard to watch this.

Shrek is an amazing guy. And it's very tough to see this but you understand that's part of the sport too.

Video provided by Rizin FF https://t.co/s38giQ1hlh pic.twitter.com/2YeFamMiaQ

— Bruno Massami (Бруно Массами) (@BrMassami) February 25, 2020