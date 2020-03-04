Хоккеист НХЛ едва не лишился глаза во время матча (Видео)

В результате инцидента у защитника “Айлендерс” Джонни Бойчака наложены несколько швов на лицо, порезано веко, но сам глаз не пострадал.
“В середине третьего периода при счете 4:1 в пользу “Монреаля” тяжелую травму лица получил защитник “Айлендерс” Джонни Бойчак. В борьбе на своем пятачке он толкнул клюшкой в спину форварда “Канадиенс” Арттури Лехконена, и он, потеряв равновесие, заехал лезвием конька прямо в лицо Бойчаку”, - говорится в сообщении.
последствии стало известно, что Бойчак в последнюю долю секунды успел уклониться и снизить опасность удара. У него порезано веко, но сам глаз не пострадал.
SCARY!#Isles Johnny Boychuk takes #Habs Artturi Lehkonen's skate in the face pic.twitter.com/KyViUvgtX3
— Here's Your Replay (@HeresYourReplay) March 4, 2020
Брат пострадавшего сообщил, что у хоккеиста на лице несколько дополнительных швов, а в шутку добавил, что теперь защитнику понадобится новая бровь.