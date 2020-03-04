Хоккеист НХЛ едва не лишился глаза во время матча (Видео)

Новости спорта:Зрители матча НХЛ между командами “Нью-Йорк Айлендерс” и “Монреаль Канадиенс” стали свидетелями жуткого эпизода, во время которого один из хоккеистов получил удар коньком в лицо.

В результате инцидента у защитника “Айлендерс” Джонни Бойчака наложены несколько швов на лицо, порезано веко, но сам глаз не пострадал.

“В середине третьего периода при счете 4:1 в пользу “Монреаля” тяжелую травму лица получил защитник “Айлендерс” Джонни Бойчак. В борьбе на своем пятачке он толкнул клюшкой в спину форварда “Канадиенс” Арттури Лехконена, и он, потеряв равновесие, заехал лезвием конька прямо в лицо Бойчаку”, - говорится в сообщении.

последствии стало известно, что Бойчак в последнюю долю секунды успел уклониться и снизить опасность удара. У него порезано веко, но сам глаз не пострадал.

Брат пострадавшего сообщил, что у хоккеиста на лице несколько дополнительных швов, а в шутку добавил, что теперь защитнику понадобится новая бровь.