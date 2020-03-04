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Раубичи-2020. Результаты мужского спринта на Кубке IBU

Раубичи-2020. Результаты мужского спринта на Кубке IBU
17:42 Сегодня Телеграф biathlon.com.ua Фото: biathlon.com.ua

Новости спорта:Заключительный этап Кубка IBU в Беларусь Раубичах продолжился мужским спринтом.

Украинские тренеры на эту гонку выставили полный состав участников и трое ребят сумели порадовать неплохими результатами!

Наконец-то поклонники таланта Тараса Лесюка дождались уверенного выступления спортсмена в нынешнем сезоне! Выступая уже на изрядно разбитой к середине стартового протокола трассе, Тарас сумел идеально отработать два огневых рубежа и финишировать девятым в гонке! Это – второе попадание Лесюка в топ-10 гонок Кубка IBU в карьере. При этом Тарас показал неплохую скорость – лучшую среди наших ребят.

Еще одно персональное достижение, и тоже с чистой стрельбой, - у Руслана Бригадира, который впервые на взрослой международной арене поднялся так высоко – на 28-ю позицию.

Довольно высоко на финише забрался и Богдан Цымбал, вернувшийся в Кубок IBU после «командировки» на Кубок мира. Допустив один промах в стойке, он закончил спринт 16-м. Также с кубковыми очками провел гонку Артем Тищенко, финишировавший 37-м при одном круге штрафа.

Менее удачно сложилась гонка для Андрея Доценко и Виталия Труша, каждый из которых оставил незакрытыми три мишени и на финише они оказались, соответственно, 46-м и 61-м.

Основная борьба за победу в гонке развернулась между еще одним норвежцем Сивертом Гуттормом Баккеном и представителем сборной хозяев трассы Максимом Воробьем. На всех отсечках график белоруса и скандинава был примерно равным, и даже стреляли они идентично – чистую лежку и по одному промаху в стойке. По чистому ходу Воробей даже оказался на 0,8 секунды быстрее, но Баккен с лихвой отыграл это гораздо более высокой скорострельностью и на финише стал лучшим с перевесом в 5 секунд.

В общем зачете Кубка IBU продолжилось увлекательное противостояние между Эндре Стрёмсхеймом и Лукасом Фратцшером. Норвежец, уступавший перед гонкой 20 очков, спринт пробежал лучше главного соперника – ограничился одним штрафным кругом, в то время как немец в стойке промахнулся дважды. На финише Стрёмсхейм оказался третьим, в то время как Фратцшер – только 10-м и теперь между конкурентами всего три балла в пользу Лукаса.

Раубичи-2020. Результаты женского спринта на Кубке IBU

Завтра соперничество в Раубичах продолжится – спортсмены вновь пробегут спринты.

Спринт. Мужчины

1. Сиверт Гутторм Баккен (0+1) 27:56,2

2. Максим Воробей (0+1) +5,2

3. Эндре Стрёмсхейм (0+1) +34,5

...

9. Тарас Лесюк (0+0) +1:11,2

16. Богдан Цымбал (0+1) +1:47,1

28. Руслан Бригадир (0+0) +2:14,1

37. Артем Тищенко (1+0) +2:43,3

46. Андрей Доценко (1+2) +3:43,9

61. Виталий Труш (1+2) +5:31,6

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Биатлон, Кубок IBU, Новости биатлона, Раубичи-2020.
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