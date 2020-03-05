Биатлон: где смотреть женский спринт на КМ в Нове-Место

В Нове-Место (Чехия) начинается седьмой этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в закрытом режиме - без зрителей на трибунах - из-за угрозы распространения коронавируса.
Соревнования в четверг, 5 марта, откроет женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами, где Украину представят Елена Пидгрушная (17-й стартовый номер), Юлия Джима (35), Вита Семеренко (52), Валя Семеренко (61) и Анастасия Меркушина (99); гонка стартует в 18.35 по киевскому времени. В прямом эфире гонку в Украине покажет телеканал UA Перший.
Старт-лист женского спринта:
В программе чешского этапа Кубка мира также мужской спринт (6 марта), классические эстафеты (7 марта) и масс-старты (8 марта).
Заключительные этапы Кубка мира по биатлону пройдут в финском Контиолахти (12-15 марта) и норвежском Холменколлене (20-22 марта).