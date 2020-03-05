Скачать
Четверг, 05.03.2020
Украина в Лиге Наций: календарь матчей
Украина в Лиге Наций: календарь матчей
ЕСПЧ обнародовал решение по делу "Платини против Швейцарии"
ЕСПЧ обнародовал решение по делу "Платини против Швейцарии"
Украинские футболистки крупно уступили Шотландии на Pinatar Cup (Видео)
Украинские футболистки крупно уступили Шотландии на Pinatar Cup (Видео)
Украина - Китайский Тайбэй: в Запорожье прошла жеребьевка Кубка Дэвиса
Украина - Китайский Тайбэй: в Запорожье прошла жеребьевка Кубка Дэвиса

Биатлон: где смотреть женский спринт на КМ в Нове-Место

Биатлон: где смотреть женский спринт на КМ в Нове-Место
13:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер IBU_WC

Новости спорта:Этап Кубка мира по биатлону стартует сегодня в Чехии женским спринтом.

В Нове-Место (Чехия) начинается седьмой этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в закрытом режиме - без зрителей на трибунах - из-за угрозы распространения коронавируса.

Соревнования в четверг, 5 марта, откроет женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами, где Украину представят Елена Пидгрушная (17-й стартовый номер), Юлия Джима (35), Вита Семеренко (52), Валя Семеренко (61) и Анастасия Меркушина (99); гонка стартует в 18.35 по киевскому времени. В прямом эфире гонку в Украине покажет телеканал UA Перший.

Старт-лист женского спринта:

В программе чешского этапа Кубка мира также мужской спринт (6 марта), классические эстафеты (7 марта) и масс-старты (8 марта).

Коронавирус повлиял на регламент Кубка мира по биатлону

Заключительные этапы Кубка мира по биатлону пройдут в финском Контиолахти (12-15 марта) и норвежском Холменколлене (20-22 марта).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Кубок мира по биатлону, Нове Место, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри рассказал, с кем проведет последний бой в карьере
02 Шахтер за 45 минут уничтожил Днепр-1 (Видео)
03 Кличко: Я видел выдающиеся аналитические способности Бэнкса
04 Заря и Десна одержали победы в УПЛ (Виедо)
05 Милевский выиграл очередной трофей в Беларуси (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь