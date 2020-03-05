Известная украинская спортсменка стала прототипом для куклы Barbie (Видео)

Новости спорта:Украинская фехтовальщица Ольга Харлан стала прототипом модели куклы Barbie.

Украинская саблистка Ольга Харлан вошла в десятку спортивных звезд, ставших ролевыми моделями для кукол Barbie и частью международного проекта Barbie Dream Gap.

Как сообщает buro247.ua, компания Mattel специально в честь 60-й годовщины Международного женского дня пополнила линейку кукол Role Models. Прототипами кукол стали самые известные женщины, достигшие успехов в своих сферах. Одной из них стала украинская фехтовальщица Ольга Харлан.

Главная идея проекта - показать, что новое поколение девочек может выбрать любую профессию и достичь успеха. Таким образом, олимпийская чемпионка Пекина-2008, бронзовый призер Лондона-2012, двукратная призерка Рио-2016 по фехтованию на саблях Ольга Харлан будет вдохновлять девочек по всему миру.

Как сообщалось, в феврале саблистка Ольга Харлан получила рекордную награду НОК Украины по итогам выступлений в декабре — в двенадцатый раз была удостоена звания лучшей спортсменки месяца. По итогам сезона она второй раз подряд выиграла общий зачет у саблисток, а также стала обладательницей Кубка мира - в четвертый раз в своей спортивной карьере.

Ранее прототипами кукол Барби стали модель Адвоа Абоа, британская чемпионка по боксу Никола Адамс, американская сноубордистка и олимпийская чемпионка Хлоя Ким, китайская прима-балерина Юань Юань Тан, французский шеф-повар Элен Дарроз и первая Барби в хиджабе - фехтовальщица Ибтихадж Мухаммад.