Скачать
Четверг, 05.03.2020
Биатлон: где смотреть женский спринт на КМ в Нове-Место
Биатлон: где смотреть женский спринт на КМ в Нове-Место
ЕСПЧ обнародовал решение по делу "Платини против Швейцарии"
ЕСПЧ обнародовал решение по делу "Платини против Швейцарии"
Украинские футболистки крупно уступили Шотландии на Pinatar Cup (Видео)
Украинские футболистки крупно уступили Шотландии на Pinatar Cup (Видео)
Украина - Китайский Тайбэй: в Запорожье прошла жеребьевка Кубка Дэвиса
Украина - Китайский Тайбэй: в Запорожье прошла жеребьевка Кубка Дэвиса

Известная украинская спортсменка стала прототипом для куклы Barbie (Видео)

Известная украинская спортсменка стала прототипом для куклы Barbie (Видео)
13:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинская фехтовальщица Ольга Харлан стала прототипом модели куклы Barbie.

Украинская саблистка Ольга Харлан вошла в десятку спортивных звезд, ставших ролевыми моделями для кукол Barbie и частью международного проекта Barbie Dream Gap.

Как сообщает buro247.ua, компания Mattel специально в честь 60-й годовщины Международного женского дня пополнила линейку кукол Role Models. Прототипами кукол стали самые известные женщины, достигшие успехов в своих сферах. Одной из них стала украинская фехтовальщица Ольга Харлан.

Главная идея проекта - показать, что новое поколение девочек может выбрать любую профессию и достичь успеха. Таким образом, олимпийская чемпионка Пекина-2008, бронзовый призер Лондона-2012, двукратная призерка Рио-2016 по фехтованию на саблях Ольга Харлан будет вдохновлять девочек по всему миру.

Саблистка Харлан получила рекордную награду НОК Украины (Фото, Видео)

Как сообщалось, в феврале саблистка Ольга Харлан получила рекордную награду НОК Украины по итогам выступлений в декабре — в двенадцатый раз была удостоена звания лучшей спортсменки месяца. По итогам сезона она второй раз подряд выиграла общий зачет у саблисток, а также стала обладательницей Кубка мира - в четвертый раз в своей спортивной карьере.

Ранее прототипами кукол Барби стали модель Адвоа Абоа, британская чемпионка по боксу Никола Адамс, американская сноубордистка и олимпийская чемпионка Хлоя Ким, китайская прима-балерина Юань Юань Тан, французский шеф-повар Элен Дарроз и первая Барби в хиджабе - фехтовальщица Ибтихадж Мухаммад.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ольга Харлан, Видео, Фехтование на саблях, Barbie, Сабля, Кукла Barbie, Фехтофание.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри рассказал, с кем проведет последний бой в карьере
02 Шахтер за 45 минут уничтожил Днепр-1 (Видео)
03 Кличко: Я видел выдающиеся аналитические способности Бэнкса
04 Заря и Десна одержали победы в УПЛ (Виедо)
05 Милевский выиграл очередной трофей в Беларуси (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь