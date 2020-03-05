Раубичи-2020: результаты второго женского спринта на Кубке IBU

Новости спорта:В четверг, 5 марта, в белорусских Раубичах в рамках восьмого этапа Кубка IBU состоялся второй женский спринт.

Лучшей из украинок стала Надежда Белкина, которая с одним промахом в пассиве заняла 14 место. Также очки в общий зачет набрали Анна Кривонос и Ольга Абрамова, у них также по одной незакрытой мишени и 23 и 36 места соответственно.

Валерия Дмитренко допустила сразу две ошибки на стрельбе и не попала в топ-40. Лидер украинской команды Б Юлия Журавок по неизвестным причинам не стартовала.

Выиграла гонку шведка Ингела Андерссон, второе место заняла француженка Каролин Коломбо, а третьей стала Екатерина Глазырина из России. Все призерки обошлись без промахов на огневых рубежах.

Результаты гонки:

1. Ингела Андерссон (0+0) 20:40,9

2. Каролин Коломбо (0+0) +4,5

3. Екатерина Глазырина (0+0) +4,7

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14. Надежда Белкина (1+0) +1:17,1

23. Анна Кривонос (1+0) +1:54,0

36. Ольга Абрамова (0+1) +2:22,0

46. Валерия Дмитренко (0+2) +3:27,0