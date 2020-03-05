Скачать
Четверг, 05.03.2020
Биатлон: где смотреть женский спринт на КМ в Нове-Место
Биатлон: где смотреть женский спринт на КМ в Нове-Место
ЕСПЧ обнародовал решение по делу "Платини против Швейцарии"
ЕСПЧ обнародовал решение по делу "Платини против Швейцарии"
Украинские футболистки крупно уступили Шотландии на Pinatar Cup (Видео)
Украинские футболистки крупно уступили Шотландии на Pinatar Cup (Видео)
Украина - Китайский Тайбэй: в Запорожье прошла жеребьевка Кубка Дэвиса
Украина - Китайский Тайбэй: в Запорожье прошла жеребьевка Кубка Дэвиса

Раубичи-2020: результаты второго женского спринта на Кубке IBU

Раубичи-2020: результаты второго женского спринта на Кубке IBU
14:08 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: biathlon.com.ua

Новости спорта:В четверг, 5 марта, в белорусских Раубичах в рамках восьмого этапа Кубка IBU состоялся второй женский спринт.

Лучшей из украинок стала Надежда Белкина, которая с одним промахом в пассиве заняла 14 место. Также очки в общий зачет набрали Анна Кривонос и Ольга Абрамова, у них также по одной незакрытой мишени и 23 и 36 места соответственно.

Валерия Дмитренко допустила сразу две ошибки на стрельбе и не попала в топ-40. Лидер украинской команды Б Юлия Журавок по неизвестным причинам не стартовала.

Выиграла гонку шведка Ингела Андерссон, второе место заняла француженка Каролин Коломбо, а третьей стала Екатерина Глазырина из России. Все призерки обошлись без промахов на огневых рубежах.

Раубичи-2020. Результаты женского спринта на Кубке IBU

Результаты гонки:

1. Ингела Андерссон (0+0) 20:40,9

2. Каролин Коломбо (0+0) +4,5

3. Екатерина Глазырина (0+0) +4,7

...

14. Надежда Белкина (1+0) +1:17,1

23. Анна Кривонос (1+0) +1:54,0

36. Ольга Абрамова (0+1) +2:22,0

46. Валерия Дмитренко (0+2) +3:27,0

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Кубок IBU, Новости биатлона, Раубичи-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри рассказал, с кем проведет последний бой в карьере
02 Шахтер за 45 минут уничтожил Днепр-1 (Видео)
03 Кличко: Я видел выдающиеся аналитические способности Бэнкса
04 Заря и Десна одержали победы в УПЛ (Виедо)
05 Милевский выиграл очередной трофей в Беларуси (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь