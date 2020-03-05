Раубичи-2020. Результаты второго мужского спринта на Кубке IBU

Новости спорта:В Раубичах прошел последний спринт сезона в Кубке IBU.

У мужчин доминировали представители Норвегии, занявшие две высших ступени подиума, а всего в первую восьмерку делегировавшие четырех своих спортсменов.

Победителем спринта стал Сиверт Гутторм Баккен, которому даже круг штрафа не помешал одержать убедительную победу, опередив на 21 секунду опытного соотечественника Ларса Хельге Биркланда. Пьедестал мог быть и полностью норвежским, но Хаварду Богетвейту немного не хватило дистанции, чтобы отыграть вызванное промахом отставание от француза Эмильена Клода.

В украинской команде единственный результат в топ-20 показал Артем Тищенко, который сегодня от победителя гонки отстал на минуту меньше, чем вчера – в гонке аналогичного формата и при идентичных промахах с Баккеном.

Все шансы как минимум повторить, а то и улучшить, свой вчерашний 16-й результат были у Богдана Цымбала, но его подвела стрельба лежа, которую Богдан провел с двумя кругами штрафа. В итоге у Цымбала 22-е время.

Вновь с кубковыми очками провел спринт Руслан Бригадир, финишировавший 31-м. Чуть быстрее его оказался Андрей Доценко, занявший 28-ю строчку.

У Тараса Лесюка два подряд хороших старта, к сожалению, не получилось: в сегодняшней гонке у него лишь половина закрытых мишеней и 47-е место, вне зачетной зоны. Те же пять промахов и 57-й результат – у Виталия Труша, который очень мощно прошел первый отрезок дистанции, но справиться с работой на рубежах при этом не сумел.

Стрельба, предрешила и исход противостояния в сегодняшней гонке за лидерство в общем зачете Кубка IBU. Лукас Фратцшер закончил спринт с одним промахом, став сегодня седьмым. В свою очередь, имевший первый стартовый номер Эндре Стрёмсхейм допустил пять ошибок на рубежах, лишивших его возможности бороться за высокие места. Лучшая скорость в гонке позволила норвежцу подняться до итоговой 16-й позиции. Накануне последней гонки сезона биатлонист из Германии имеет перевес в 13 очков. Но, учитывая стремительность Стрёмсхейма, завтрашний масс-старт-60 способен преподнести немало сюрпризов.

Спринт. Мужчины

1. Сиверт Гутторм Баккен (1+0) 25:49,2

2. Ларс-Хельге Биркланд (0+0) +21,3

3. Эмильен Клод (0+0) +25,8

...

20. Артем Тищенко (0+1) +1:42,9

22. Богдан Цымбал (2+0) +1:46,3

28. Андрей Доценко (1+1) +2:16,5

31. Руслан Бригадир (0+1) +2:23,6

47. Тарас Лесюк (2+3) +3:27,6

57. Виталий Труш (4+1) +4:26,1