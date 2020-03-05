Скачать
Четверг, 05.03.2020
Биатлон: где смотреть женский спринт на КМ в Нове-Место
Биатлон: где смотреть женский спринт на КМ в Нове-Место
ЕСПЧ обнародовал решение по делу "Платини против Швейцарии"
ЕСПЧ обнародовал решение по делу "Платини против Швейцарии"
Украинские футболистки крупно уступили Шотландии на Pinatar Cup (Видео)
Украинские футболистки крупно уступили Шотландии на Pinatar Cup (Видео)
Украина - Китайский Тайбэй: в Запорожье прошла жеребьевка Кубка Дэвиса
Украина - Китайский Тайбэй: в Запорожье прошла жеребьевка Кубка Дэвиса

Порье возвращается в октагон: дата и соперник

Порье возвращается в октагон: дата и соперник
14:43 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Дастин Порье вернется в октагон 16 мая в Сан-Диего, где проведет поединок против Дэна Хукера.

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье вернется в октагон 16 мая в Сан-Диего, где проведет поединок против Дэна Хукера.

В данный момент окончательное соглашение и проведении поединка еще не подписано, но руководство UFC вскоре должно официально подтвердить бой между американцем и новозеландцем.

Поединок Порье и Хукера должен стать главным событием предстоящего ивента в Калифорнии.

Церемония награждения Героев спортивного года-2019 уже скоро (Видео)

Дастин Порье не выходил в октагон с сентября прошлого года, когда в результате удушающего приема проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову и упустил шанс завоевать титул UFC в легком весе.

Дэн Хукер провел свой последний бой лишь в феврале этого года. Новозеландец победил раздельным решением судей Пола Фелдера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, UFC, Дастин Порье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри рассказал, с кем проведет последний бой в карьере
02 Кличко: Я видел выдающиеся аналитические способности Бэнкса
03 Шахтер за 45 минут уничтожил Днепр-1 (Видео)
04 Заря и Десна одержали победы в УПЛ (Виедо)
05 Милевский выиграл очередной трофей в Беларуси (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь