Порье возвращается в октагон: дата и соперник

Новости спорта:Дастин Порье вернется в октагон 16 мая в Сан-Диего, где проведет поединок против Дэна Хукера.

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье вернется в октагон 16 мая в Сан-Диего, где проведет поединок против Дэна Хукера.

В данный момент окончательное соглашение и проведении поединка еще не подписано, но руководство UFC вскоре должно официально подтвердить бой между американцем и новозеландцем.

Поединок Порье и Хукера должен стать главным событием предстоящего ивента в Калифорнии.

Дастин Порье не выходил в октагон с сентября прошлого года, когда в результате удушающего приема проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову и упустил шанс завоевать титул UFC в легком весе.

Дэн Хукер провел свой последний бой лишь в феврале этого года. Новозеландец победил раздельным решением судей Пола Фелдера.