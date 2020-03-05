Школьник из Харькова выиграл три золотые медали чемпионата Украины по шахматам

Новости спорта:Харьковский школьник Святослав Базакуца выиграл три золотые медали чемпионата Украины по классическим шахматам, рапиду и блицу среди юношей и девушек до 12 лет, который прошел в Николаеве.

Об этом сообщили в управлении по делам молодежи и спорта Харьковской ОГА.

"Харьковчанин Святослав Базакуца выиграл в классической, быстрой и молниеносной игре. В классических шахматах в 11-ти турах он набрал 8.5 очка, на полочка опередив своего ближайшего соперника. В быстрой игре сразу шесть шахматистов набрали по 7 очков, и по дополнительным показателям Святослав Базакуца превзошел соперников и занял первое место", - говорится в сообщении.

В молниеносной игре харьковчанин стал чемпионом, набрав 7.5 очка. Ближайших соперников он опередил на полочка.

Также харьковчанка Полина Басова стала серебряным призером чемпионата в молниеносной игре среди девушек с результатом 7 очков. Победила Дарья Грига из Львовской области, на счету которой 8 очков.