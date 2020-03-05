"Телефон прослушивали": Бьорндален рассказал о слежке

Новости спорта:Телефон прославленного биатлониста постоянно прослушивали.

Один из лучший биатлонистов мира норвежец Уле-Айнар Бьорндален в интервью TV2 рассказал, что за ним велась слежка на протяжении многих лет.

"Мой телефон прослушивали четыре раза. Последний раз я обнаружил это полтора года назад, а в первый раз лет 10 назад.

Тогда я прекрасно выступал и в тот период обнаружил, что часть моих разговоров перехватывают. Не знаю, кто это был, но это происходило в трех странах, в том числе в Норвегии.

Я видел, что пишут в журналисты. Они публиковали информацию, которая не должна была просочиться. Сейчас я спокоен за то, что есть у меня в телефоне", - признался Бьорндален.

Уле-Айнар Бьорндален является 20-кратным чемпионом мира по биатлону и шестикратным обладателем Кубка мира.