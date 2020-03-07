"Сломаю его": Хабиб о бое с Фергюсоном

Новости спорта:Нурмагомедов уверен в своей победе над Тони Фергюсоном.

Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов уверен, что победит Тони Фергюсона на турнире UFC 249.

«Мне нравится, когда получается заставить оппонентов сдаться, но Тони очень крепкий парень. Он лучше многих, с кем я дрался.

Возможно, этот парень мог бы стать лучшим легковесном всех времен, но он уже достаточно стар. Когда я размажу его в октагоне, люди все равно будут говорить, что он уже старый.

Тони вообще не может драться на улицах. Он не знает, что творится в тех местах, откуда я. Да я сломаю его, если мы подеремся на улице», – заявил Нурмагомедов.