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Украина завоевала два "золота" на этапе Мировой серии по артистическому плаванию

Украина завоевала два "золота" на этапе Мировой серии по артистическому плаванию
13:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: fina.org

Новости спорта:В Париже украинки Марта Федина и Анастасия Савчук стали первыми в произвольной и технической программе дуэтов.

Сборная Украины завоевала две золотые медали на этапе Мировой серии FINA по артистическому плаванию в Париже (Франция),передает XSport.

В финале дуэтов произвольной и технической программ украинки показали свой класс, дважды оставив своих главных соперников позади - Франция заработала серебро, а Соединенным Штатам Америки пришлось довольствоваться бронзой.

В технической программе Марта Федина и Анастасия Савчук поразили судей своим выступлением, набрав 90,8721 балла.

Несмотря на поддержку местных болельщиков в бассейне Жоржа Валлерея, сборная Франции, состоящий из сестер-близняшек Шарлотты и Лоры Трембл, завершила свою программу с 85,7933 баллов, получив серебряную медаль. Набрав 84,5879 балла, американский дуэт Анита Альварес - Линди Шредер, стал третьим.

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Напомним, в прошлом году Марта Федина и Анастасия Савчук стали победителями суперфинала Мировой серии по артистическому плаванию в Будапеште (Венгрия).

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Анастасия Савчук, Синхронное плавание, Марта Федина, Артистическое плавание.
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