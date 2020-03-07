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Йохауг досрочно выиграла Кубок мира по лыжным гонкам

Йохауг досрочно выиграла Кубок мира по лыжным гонкам
15:17 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Терезе Йохауг заняла второе место второе места в королевском марафоне в Хольменколлене и стала недосягаемой для соперниц.

Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала обладательницей Кубка мира сезона — 2019/2020. 31-летняя спортсменка стала недосягаемой для преследовательниц в общем зачёте после второго места в королевском марафоне, проходившем в Хольменколлене.

Таким образом, Йохайуг выиграла свой третий Кубок мира в карьере. По этому показателю она вышла на пятое место в истории. Лидирует — российская лыжница Елена Вяльбе.

Кубки мира. Женщины.

1. Елена Вяльбе (Россия) — 5

2. Бенте Скари (Норвегия) — 4

Юстина Ковальчик (Польша) — 4

Мари Бьорген (Норвегия) — 4

5. Терезе Йохауг (Норвегия) — 3.

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Главной преследовательницей Йохауг является её соотечественница Хейди Венг. Третьей в общем зачёте идёт Наталья Непряева из России.

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Лыжные гонки, Кубок мира по лыжным гонкам, Терезе Йохауг.
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