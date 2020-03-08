Адесанья защитив титул чемпиона UFC, победив Ромеро по очкам (Видео)

Новости спорта:42-летний Ромеро не согласен с решением судей.

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья победил Йоэля Ромеро по очкам и защитил свой титул.

Главный поединок в рамках UFC 248 откровенно разочаровал. Адесанья действовал очень прагматично, практически не вступая в перестрелку с Ромеро и избегая ближнего боя.

В первом раунде 42-летний кубинец потряс чемпиона мощным ударом в голову, на что Адесанья ответил хорошим лоукиком. Пропущенный удар стал тревожным звоночком для Исраэля, после чего он стал вести осторожный бой.

Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Адесанья. По ходу боя непобежденный новозеландский чемпион нанес больше акцентированных ударов, чем соперник.

Ромеро не согласился с вердиктом судей, посчитав, что победителем в бою был именно он. Кубинец обвинил Адесанью в трусости и нежелании драться.