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Воскресенье, 08.03.2020
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Поражение Харлан поставило под угрозу попадание украинских саблисток на Олимпиаду-2020

Поражение Харлан поставило под угрозу попадание украинских саблисток на Олимпиаду-2020
13:18 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Сборная Украины по фехтованию поставила себя в тяжелое положение.

В Афинах сегодня, 8 марта, проходит этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин. В программе дня командные соревнования, которые влияют на олимпийский рейтинг.

Женская сборная Украины ведет борьбу за лицензии с Италией и Венгрией и за два этапа до конца квалификационного периода уступала соперницам 18 и 9 очков соответственно.

В Афинах нужно было минимизировать отставание, а лучше отыграть его, но женская сборная Украины уже в 1/8 финала уступила Польше 43:45.

Самое обидное в поражении, что лидер команды Ольга Харлан на последнюю битву с полькой Мартой Пудой выходила при счете 40:31 в пользу нашей команды, но проиграла дуэль 14:3. Таким образом, в четвертьфинал Кубка мира вышла Польша. Туда же пробились и конкурентки Украины - Венгрия и Италия.

Ольга Харлан рассказала, почему пришла в фехтование

Теперь Украине нужно максимально хорошо выступать в борьбе за 9-16 места и надеяться на неудачи Венгрии.

Добавим, что последний этап Кубка мира пройдет в Бельгии 20 марта. В случае, если украинские саблистки не попадут на Олимпиаду командой, там точно выступит Ольга Харлан, которая проходит по личному рейтингу.

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Все по теме:

Ольга Харлан, Олимпиада-2020, Фехтование на саблях, Олимпийские игры-2020, Сабля, Сборная Украины по фехтованию, Токио-2020.
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