Скачать
Вторник, 10.09.2019
Как Литва принимала Украину: лучшие моменты матча в Вильнюсе (Фото)
Как Литва принимала Украину: лучшие моменты матча в Вильнюсе (Фото)
Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
Кто станет чемпионом мира по баскетболу: осталось 8 команд
Кто станет чемпионом мира по баскетболу: осталось 8 команд
Золотой гол Блохина: шедевру в ворота Баварии исполнилось 44 года (Видео)
Золотой гол Блохина: шедевру в ворота Баварии исполнилось 44 года (Видео)

Ольга Харлан рассказала, почему пришла в фехтование

Ольга Харлан рассказала, почему пришла в фехтование
04:48 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Ольга Харлан рассказала, что сабля это самый эмоциональный и быстрый вид фехтования.

29-летняя украинская фехтовальщица на саблях Ольга Харлан рассказала о том, как пришла в спорт и о своих предпочтениях в нем.

– Вы пришли в фехтование с бальных танцев. Что вам так понравилось в фехтовании и почему именно с этим видом спорта решили связать жизнь?

– Это было вынужденное решение. Занятия танцами требовали немалых финансовых вложений, которые мои родители не могли себе позволить – дорогие платья, туфли, индивидуальные занятия с тренером и т.д.

Романчук поставил под сомнение тренировки Фелпса

Для того, чтобы я была чем-то занята днем, пока родители на работе, меня к себе на тренировки принимал мой крестный папа Анатолий Шликарь (тренер по фехтованию).

 

Фехтование мне понравилось, тем более это была сабля – самый быстрый и наиболее эмоциональный вид фехтования, который очень подходит моей непоседливой натуре.

– Сейчас вам нравятся бальные танцы? Любите танцевать или смотреть турниры?

– Когда есть возможность, смотрю с удовольствием. Вот сейчас, если попадаю, смотрю новый сезон «Танцы со звездами». Мне, кстати, тоже не раз уже предлагали принять участие в проекте.

Свитолина более двух лет не покидает топ-10 мирового рейтинга

Но для этого нужно на три месяца полностью погрузиться в проект, тренировки, съемки и т.д., чего я себе пока позволить не могу.

– Любите заниматься какими-то другими видами спорта на досуге, для себя? Или, может вам нравятся какие-то активности?

– Моя слабость – сноубординг. Когда есть небольшое окно зимой, с друзьями едем в Буковель или еще куда-то. Вообще я люблю пробовать что-то новое, постоянно это делаю.

Клуб Первой лиги уволил тренера

Пробовала вейкбординг, дрифтинг, прыгала в воду с 10-метровой вышки и многое другое. Но сноубординг все же на первом месте после фехтования, – сказала Харлан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ольга Харлан, Олимпиада-2020, Фехтования.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Энди Руис купил особняк после победы над Джошуа
02 Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
03 Федор Емельяненко может провести прощальный бой в Японии
04 Боец MMA оценил перспективы боя Нурмагомедов - Фергюсон
05 Новичок Шахтера: Моя мечта сбылась
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь