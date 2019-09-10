Ольга Харлан рассказала, почему пришла в фехтование

Новости спорта:Ольга Харлан рассказала, что сабля это самый эмоциональный и быстрый вид фехтования.

29-летняя украинская фехтовальщица на саблях Ольга Харлан рассказала о том, как пришла в спорт и о своих предпочтениях в нем.

– Вы пришли в фехтование с бальных танцев. Что вам так понравилось в фехтовании и почему именно с этим видом спорта решили связать жизнь?

– Это было вынужденное решение. Занятия танцами требовали немалых финансовых вложений, которые мои родители не могли себе позволить – дорогие платья, туфли, индивидуальные занятия с тренером и т.д.

Для того, чтобы я была чем-то занята днем, пока родители на работе, меня к себе на тренировки принимал мой крестный папа Анатолий Шликарь (тренер по фехтованию).

Фехтование мне понравилось, тем более это была сабля – самый быстрый и наиболее эмоциональный вид фехтования, который очень подходит моей непоседливой натуре.

– Сейчас вам нравятся бальные танцы? Любите танцевать или смотреть турниры?

– Когда есть возможность, смотрю с удовольствием. Вот сейчас, если попадаю, смотрю новый сезон «Танцы со звездами». Мне, кстати, тоже не раз уже предлагали принять участие в проекте.

Но для этого нужно на три месяца полностью погрузиться в проект, тренировки, съемки и т.д., чего я себе пока позволить не могу.

– Любите заниматься какими-то другими видами спорта на досуге, для себя? Или, может вам нравятся какие-то активности?

– Моя слабость – сноубординг. Когда есть небольшое окно зимой, с друзьями едем в Буковель или еще куда-то. Вообще я люблю пробовать что-то новое, постоянно это делаю.

Пробовала вейкбординг, дрифтинг, прыгала в воду с 10-метровой вышки и многое другое. Но сноубординг все же на первом месте после фехтования, – сказала Харлан.