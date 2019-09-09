Украинский пловец: Фелпс проводил по 12 часов в бассейне? Это невозможно

Новости спорта:Михаил Романчук поддал сомнению то, как проходили тренировки Майкла Фелпса.

23-летний украинский пловец и серебряный призер чемпионата мира 2019 года Михаил Романчук рассказал о его клубе и тренировочном процессе.

– Михаил, сейчас вы имели небольшой перерыв в сезоне. Вернулись уже к тренировкам?

– Сейчас я нахожусь в Анталье на тренировочном сборе вместе со своим клубом Energy Standard. В принципе, начинаем сезон, потихоньку втягиваемся в работу.

– Расскажите немного о вашей команде: насколько она многочисленна?

– Сейчас будет новый формат: Международная лига плавания. Там будет 8 клубов по 32 спортсмена в каждом клубе. Соответственно, увеличивается и тренерский штаб.

Я в своем клубе нахожусь уже почти шесть лет. За эти годы ни разу не было такого, чтобы меня хотели сбросить на другого тренера.

Меня все устраивает, я начинал с Петром Борисовичем Нагорным, так сейчас у него и тренируюсь.

– Существует легенда, что Майкл Фелпс проводил в бассейне по 12:00 в день. А сколько обычно проводите вы?

– Вряд ли он проводил столько времени за тренировками, потому что это в принципе невозможно.

Например, я могу проводить в воде 5-6 часов и это когда идет колоссальный объем и много упражнений, – сказал Романчук.