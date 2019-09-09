Непобедим: Надалю покорился уникальный рекорд

Новости спорта:Рафаэль Надаль переиграл пятого номера мирового рейтинга Даниила Медведева в финале US Open.

В рамках финального поединка US Open вторая ракетка мира Рафаэль Надаль переиграл пятого номера мирового рейтинга Даниила Медведева.

Матч продолжался почти пять часов и испанцу понадобилось 5 сетов для победы над россиянином - 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Напомним, что ранее Надаль победил на Ролан Гаррос-2019. Таким образом, это 5-й сезон в карьере испанца, когда он выигрывал минимум 2 Grand Slam В 2008 году он побеждал на Уимблдоне и Ролан Гарросе, в 2013 и 2017 - на Открытом чемпионате Франции и US Open, а в 2010 Рафа выиграл сразу три ТБШ - Ролан Гаррос, Уимблдон и Открытый чемпионат США.

Заметим, что за триумф на US Open 2019 Надаль получил 3,85 миллионов долларов призовых, а Медведев за участие в финале - 1,9 млн.