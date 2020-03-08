Сергей Бубка и новый министр спорта посетили олимпийскую базу в Конча-Заспе

Новости спорта:Новоназначенный министр молодежи и спорта пожелал нашим атлетам продуктивной подготовки на пути к олимпийскому Токио.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка и новый министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт встретились с ведущими атлетами и тренерами страны на олимпийской базе в Конча-Заспе, сообщает сайт НОК Украины.

В общении с атлетами Сергей Бубка от имени Олимпийской семьи выразил благодарность Президенту страны Владимиру Зеленскому за глубокое понимание и постоянную поддержку спорта, а также инициативу по созданию профильного министерства. Президент НОК также поздравил новоназначенного министра Вадима Гутцайта, пожелав ему успехов.

Сергей Бубка пожелал успехов наших спортсменам в лицензионных соревнованиях, подчеркнув, что Международный олимпийский комитет уверен, что Олимпийские игры в Токио состоятся по графику.

Вадим Гутцайт пожелал нашим атлетам продуктивной подготовки на пути к олимпийскому Токио. Он выразил желание о постоянном общении со спортсменами. Вадим Гутцайт убежден, что только открытый диалог и общение спортсменов с руководителями спорта будет способствовать их хорошей подготовке и выступлениям и развитию украинского спорта.