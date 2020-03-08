Скачать
Воскресенье, 08.03.2020
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место 8.03.20 (Фото, Видео)
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место 8.03.20 (Фото, Видео)
Хирн назвал ориентировочную дату боя Джошуа - Усик
Хирн назвал ориентировочную дату боя Джошуа - Усик
Верняев завоевал серебро на этапе Кубка мира в США
Верняев завоевал серебро на этапе Кубка мира в США
Потенциальные соперники Украины в Кубке Дэвиса
Потенциальные соперники Украины в Кубке Дэвиса

Сергей Бубка и новый министр спорта посетили олимпийскую базу в Конча-Заспе

Сергей Бубка и новый министр спорта посетили олимпийскую базу в Конча-Заспе
14:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта:Новоназначенный министр молодежи и спорта пожелал нашим атлетам продуктивной подготовки на пути к олимпийскому Токио.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка и новый министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт встретились с ведущими атлетами и тренерами страны на олимпийской базе в Конча-Заспе, сообщает сайт НОК Украины.

В общении с атлетами Сергей Бубка от имени Олимпийской семьи выразил благодарность Президенту страны Владимиру Зеленскому за глубокое понимание и постоянную поддержку спорта, а также инициативу по созданию профильного министерства. Президент НОК также поздравил новоназначенного министра Вадима Гутцайта, пожелав ему успехов.

Сергей Бубка пожелал успехов наших спортсменам в лицензионных соревнованиях, подчеркнув, что Международный олимпийский комитет уверен, что Олимпийские игры в Токио состоятся по графику.

Верняев завоевал серебро на этапе Кубка мира в США

Вадим Гутцайт пожелал нашим атлетам продуктивной подготовки на пути к олимпийскому Токио. Он выразил желание о постоянном общении со спортсменами. Вадим Гутцайт убежден, что только открытый диалог и общение спортсменов с руководителями спорта будет способствовать их хорошей подготовке и выступлениям и развитию украинского спорта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сергей Бубка, НОК Украины, Вадим Гутцайт, Олимпийская база в Конча-Заспе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Роналдиньо в наручниках: в Сети появились кадры, как легенду футбола ведут в участок (Видео)
02 Просто сказка: Украина берет серебро в мужской эстафете в Нове-Место (Фото, Видео)
03 В Румынии "сломали" правила футбола (Видео)
04 Динамо в центральном матче тура справилось с Александрией (Видео)
05 Красивый нокаут на UFC 248 в Лас-Вегасе (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь