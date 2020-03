Клуб НХЛ вывел из обращения номер легендарного вратаря

Для "Флорида Пэнтерз" первый номер Роберто Луонго не просто цифра.

В воскресенье перед матчем против "Монреаль Канадиенс" на арене BB&T Center во Флориде состоялась торжественная церемония изъятия из обращения в этом клубе номера бывшего голкипера. Луонго стал первым игроком "Пэнтерз", удостоившимся этой чести, сообщает официальный сайт НХЛ.

Луонго объявил о завершении карьеры 26 июня прошлого года, проведя в НХЛ 20 сезонов, в том числе 11 во "Флориде".

Луонго занимает первое место в истории команды среди вратарей по количеству сыгранных матчей (572), побед (230), игр на ноль (38) и отраженным броскам (16 086). Трижды он представлял "Пэнтерз" на "Матчах звезд НХЛ" (2004, 2015, 2016 годы).

The @FlaPanthers have just retired their 1st jersey in franchise history!



Congrats, @strombone1! #thankyoulu #FlaPanthers #OneTerritory #NHL pic.twitter.com/JbeooGJlpa