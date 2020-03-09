"Спасибо за поддержку": ХК Кременчук устроил шоу для болельщиков (Видео)

Игроки хоккейного клуба «Кременчук» после досрочной победы в регулярном чемпионате Украинской хоккейной лиги сезона 2019/2020 устроили настоящее шоу-перекличку с местными болельщиками. В барабанном шоу принимали участие не только хоккеисты и болельщики клуба, но и юный сын одного из лидеров команды Дмитрия Орлова.