"Я побил настоящих бойцов": Фергюсон поведал, за счет чего он победит Хабиба

Новости спорта:Тони Фергюсон считает, что опасных противников в карьере Нурмагомедова ещё не было.

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон считает, что у Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории, не было по-настоящему сильных соперников.

Напомним, Нурмагомедов и Фергюсон сразятся в титульном поединке на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля. У россиянина 28 побед в 28 боях в MMA, у американца — 25 побед и 3 поражения.

«Он боролся только со слабаками. А я побил настоящих бойцов.

Единственный настоящий противник в его карьере — Барбоза. Мы жёстко с ним бились, но я сломал его. То же я проделал и с дос Аньосом, который теперь в другой весовой категории. На того же Кевина Ли посмотрите.

Когда Хабиб проиграет, я скажу ему: наконец-то ты подрался с настоящим бойцом», — сказал Фергюсон в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.